Inter, Simone Inzaghi: "Il Feyenoord ha grande storia e uno stadio infuocato"

"Il nostro cammino in Champions finora è stato ottimo, ora inizia un'altra competizione da dentro o fuori. Il Feyenoord è una squadra da rispettare, abbiamo visto cosa ha fatto. Dobbiamo preparare al meglio entrambe le partite, ci sono tutti i presupposti per andare avanti, dipende da noi" questo invece il commento di Javier Zanetti. "Abbiamo sempre una grande responsabilità, cercheremo di portare un'italiana il più in alto possibile. Campionato o Champions? Non possiamo fare scelte ma puntare ad arrivare in fondo in tutte e due le competizioni - ha proseguito il vicepresidente dell'Inter - Sappiamo cosa vuol dire essere campioni d'Italia e noi siamo gli ultimi ad aver vinto la Champions e cercheremo di onorarla e di arrivare in finale come due anni fa. Sappiamo che è difficile ma vogliamo arrivare in fondo a entrambe". E ancora: "Da parte nostra non ci sono mai stati dubbi, ci sono solo fuori: sappiamo cosa vuol dire competere in Italia e in Europa, con tante partite non è possibile essere al meglio sempre ma noi lavoriamo sempre per dare il massimo".