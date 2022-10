Inter: niente intoppi per Lukaku, il Viktoria è sempre più vicino

CHAMPIONS LEAGUE

Anche all'antivigilia il belga ha lavorato in gruppo e va verso il rientro dopo il lungo stop

© Getty Images Romelu Lukaku prosegue senza intoppi il suo percorso verso la convocazione in vista della sfida di mercoledì alle 18.45 a San Siro contro il Viktoria Plzen, che potrebbe regalare all'Inter, in caso di vittoria, la conquista degli ottavi di finale di Champions League con un turno di anticipo. Anche all'antivigilia l'attaccante belga, che ha saltato la trasferta di Firenze ed è rimasto alla Pinetina a lavorare, si è allenato con il resto della squadra: ha ulteriormente i carichi di lavoro (rispetto a domenica) ricevendo ulteriori conferme che il recupero dalla distrazione dei flessori della coscia sinistra è praticamente completato. Lukaku, dunque, mette il Viktoria nel mirino: Simone Inzaghi deciderà domani se portarlo almeno in panchina dopo un'assenza che dura dal 28 agosto. Ma la strada sembra ormai spianata.

L'Inter e Inzaghi non vogliono correre rischi: ecco perché il ritorno in campo di Lukaku sarà graduale. Da qui in avanti ogni partita sarà utile per fargli accumulare minuti nelle gambe in attesa di ritrovare il top della condizione da qui all'inizio del Mondiale. Per quanto riguarda il resto dell'infermeria, Gagliardini è pronto al rientro, mentre Brozovic prosegue il programma di recupero e punta alla sfida contro la Juve del 6 novembre.