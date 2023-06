Inter, meno uno: la vigilia della finale di Champions con il City LIVE

VERSO CITY-INTER

Le attività della vigilia della sfida dell'Ataturk: ultimo allenamento per Inter e City

© Getty Images Meno uno, eccoci dunque alla vigilia! L'Inter è sbarcata ieri sera a Istanbul, notte in albergo e... acclimatamento verso la sfida dell'Ataturk. I nerazzurri testeranno questo pomeriggio il terreno di gioco della finale, unico allenamento di giornata previsto per le 17 (le 18 locali). Lavoro preceduto dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi, in sala stampa alle 16.15. Programma simile per il Manchester City che scenderà in campo nel tardo pomeriggio, alle 19, mentre Pep Guardiola incontrerà i giornalisti quarantacinque minuti prima.

Così, mentre su Istanbul stanno calando numerosi i tifosi di entrambe le squadre e il villaggio Uefa inizia ad animarsi, i protagonisti della finale di Champions limano gli ultimi particolari. Nell'Inter la rosa è al completo, Inzaghi ha pienamente recuperato anche gli ultimi due infortunati, Mkhitaryan e Correa. Ma mentre il secondo è sicuramente destinato alla panchina, l'armeno potrebbe essere la mossa a sorpresa per domani sera: intendiamoci, sorpresa solo per l'infortunio che lo ha tenuto fermo dal derby di ritorno, ma la funzionalità dell'ex romanista nello scacchiere nerazzurro è stata un fattore determinante per tutta la stagione. D'altra parte il centrocampo è il reparto che offre più garanzie e scelte al tecnico interista: a ora resta in vantaggio Brozovic (in gran forma negli ultimi due mesi), la rifinitura scioglierà i dubbi. Così anche per l'attacco dove Dzeko resta di poco favorito su Lukaku: sbilanciarsi e dare per certo il suo utilizzo dal primo minuto è però ancora un azzardo.

I GIOCATORI DELL'INTER IN RITIRO ASSIEME AI FAMILIARI

Nel ritiro di Istanbul i giocatori dell'Inter avranno al loro fianco la famiglia. Simone Inzaghi ha infatti voluto che mogli, fidanzate e figli fossere al loro fianco per stemperare la tensione della vigilia. La loro vicinanza verso la finale può avere un ruolo importante per i nerazzurri.

MAROTTA INCONTRA AL KHELAIFI, POI AL PRANZO ORGANIZZATO DALLA ECA

Beppe Marotta e Alessandro Antonello hanno lasciato l'hotel sede del ritiro dell'Inter per recarsi questa mattina al quartier generale della UEFA a Istanbul per la finale di Champions League. I due dirigenti nerazzurri saranno protagonisti di un pranzo ufficiale organizzato dalla ECA, l'associazione dei club europei. Marotta si è intrattenuto a lungo col presidente Nasser Al-Khelaifi, presumibilmente parlando di operazioni passate e recenti con il Paris Saint-Germain con vista su quelle future come quella che coinvolgerà Milan Skriniar.

SAN SIRO, ULTIMI BIGLIETTI PER LA FINALE

CALHANOGLU, DARMIAN E LAUTARO IN CONFERENZA CON INZAGHI

Questo pomeriggio in sala stampa con mister Inzaghi ci saranno Calhanoglu, eroe di casa, Darmian, simbolo di un'Inter che col lavoro, la dedizione e la massima serietà è giunta sino a Istanbul, e Lautaro Martinez, il capitano che ha steso il Milan e sancito l'approdo in finale.

SNEIJDER: "FINISCE 1-1 AI SUPPLEMENTARI, POI L'INTER VINCE AI RIGORI"

Wesley Sneijder, ex trequartista dell'Inter che nel 2010 ha alzato la Champions a Madrid, ha parlato della finale di domani sera contro il City a Il giorno: "E' vero, il Manchester può fare il Triplete come noi contro il Bayern, ma spero che non accada perché ovviamente tiferò Inter. Nel 2010 fu da pazzi perché all’inizio della stagione non credevamo di poter vincere tutto. È successo durante la stagione, abbiamo preso fiducia. Sì, penso che il nostro Triplete abbia qualcosa in più di quello che potrebbe fare il City. Alzare la Coppa dopo aver già vinto altri due trofei è straordinario. I giocatori del City staranno sentendo la stessa cosa e saranno sicuramente concentrati per vincere. Un pronostico? Dico che finirà ai rigori. Uno a uno dopo i supplementari. E alla fine vincerà l’Inter".

ANTONELLO: "ASPETTIAMO QUESTO MOMENTO DA 13 ANNI"

"C'è grande attesa e grande emozione per essere qui a giocarci questa finale. Aspettiamo da 13 anni questo momento e c'è tanto entusiasmo". Così il Chief Executive Officer dell'Inter Alessandro Antonello, intervistato da Sportitalia. "L'unico che se l'aspettava era Lukaku, come ha detto Zhang. Noi sinceramente no, ma adesso siamo qui e ce la giochiamo".

ZANETTI IN CLIMA PARTITA: "SIAMO CARICHI"

Dopo l'arrivo della squadra e dello staff tecnico ieri sera, a Istanbul è Inter al completo. Primo tra tutti ad arrivare in Turchia era stato il vice-presidente Javier Zanetti, capitano nella notte magica di Madrid: "Siamo carichi. Forza Inter sempre!".