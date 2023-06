Inter, Marotta: "Già fatta la storia al di là del risultato, grande merito di Inzaghi"

VERSO CITY-INTER

L'ad nerazzurro alla vigilia della finale di Champions: "Abbiamo un sogno, speriamo si realizzi"

© ipp "Abbiamo un sogno davanti a noi, speriamo domani diventi realtà". Parole dell'ad dell'Inter Beppe Marotta alla vigilia della finale di Champions League contro il City (diretta dalle 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it). "È un evento straordinario ma c'è la giusta emozione. L'allenatore è esperto e i giocatori sono professionisti, l'emozione durerà il tempo di arrivare allo stadio poi tutto si dimentica e la squadra farà la sua partita. Il grande merito è di un giovane allenatore come Simone Inzaghi che davanti a sé ha un percorso ricco di successi e merita una citazione particolare. E poi dei giocatori che hanno migliorato le loro performance tecniche, motivazionali e di esperienza".

"L'emozione è sempre tanta, chi è nel calcio sa che questo è l'appuntamento più importante della stagione. Questa è la sesta finale dell'Inter in questo torneo, dove mancava da 13 anni. Saremo nella storia al di là del risultato - ha detto Marotta a Sky - Per un dirigente l'orgoglio è tantissimo, ma vanno uniti i ringraziamenti alla parte tecnica, da Piero Ausilio a Javier Zanetti, e alla parte corporate che ha supportato l'attività del campo. La logica del 'chi più spende più vince' non è vera, nello sport esistono valori che ci hanno portato a essere qui stasera". Poi un grazie di cuore ai tifosi: "Sono sempre con noi".