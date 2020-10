Inter, la delusione di Lukaku: "Troppi errori, possiamo fare di più"

IL POST GARA

"Non è un buon risultato, possiamo fare di più". Romelu Lukaku è il ritratto della delusione dopo il pareggio dell'Inter contro il Borussia M'Gladbach nell'esordio in Champions League. "Dobbiamo continuare a lavorare e a essere forti dal punto di vista mentale - ha proseguito l'attaccante belga, protagonista con una doppietta - "In questo momento per noi non è facile, ma dobbiamo continuare a crederci. Dobbiamo essere più forti fisicamente e in difesa dobbiamo fare meglio perché abbiamo sbagliato nei loro due gol. Abbiamo sbagliato tante occasioni e in partite come queste si paga".

Da verificare le condizioni di Alexis Sanchez, sostituito al termine del primo tempo a causa di una contrattura all’adduttore destro. "Sanchez è da valutare - ha detto Conte nel dopo gara - A volte lui bisogna interpretarlo e capirlo. Domani cercheremo di capire che tipo di problema ha".

DARMIAN: "IL PAREGGIO CI STA STRETTO"

"La prestazione da parte di tutti c'è stata, purtroppo ci siamo ritrovati anche sotto di un gol ma siamo stati bravi a recuperarla". Così Matteo Damian dopo il suo esordio in Champions League con la maglia nerazzurra contro il Borussia Moenchengladbach. "C'è rammarico perché volevamo la vittoria, ma dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo. Un po' di emozione c'è stata ma dopo il fischio d'inizio tutto questo è sparito e ho cercato di dare il massimo per la squadra. Sapevamo fin dall'inizio che il girone sarebbe stato equilibrato - ha aggiunto - e volevamo partire bene perché sappiamo che ogni punto pesa. Archiviamo questa partita e pensiamo subito alla prossima per farci trovare pronti. Ci troviamo a commentare un pareggio che ci sta un po' stretto per quanto visto in campo. Per come si era messa male la partita siamo stati bravi a reagire, fin dal primo minuto abbiamo dimostrato la giusta determinazione. Ce l'abbiamo messa tutta ma è arrivato un pareggio".