Inter, Inzaghi: "Ora sorteggio difficile, ma niente musi lunghi"

Dopo il pareggio con la Real Sociedad, in vista del sorteggio degli ottavi di Champions Simone Inzaghi mastica amaro per aver chiuso il girone al secondo posto, ma non fa drammi. "Il sorteggio ora sarà più difficile, ma non voglio vedere musi lunghi - ha detto a Mediaset il tecnico nerazzurro -. Chiudiamo il girone da imbattuti e ci siamo qualificati ancora per gli ottavi". "Volevamo vincere e ci abbiamo provato fino alla fine, ma non ci siamo riusciti - ha aggiunto -. Abbiamo giocato contro un avversario di valore. Le occasioni più pericolose le abbiamo avute noi, ma non siamo riusciti a concretizzarle".