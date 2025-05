Conte resta al Napoli, l'entusiasmo dei tifosi azzurri

La decisione di Antonio Conte di restare sulla panchina del Napoli si è diffusa in un attimo a Napoli: macchine strombazzanti e capannelli nelle strade rivelano l'euforia dei tifosi che soprattutto sui social danno sfogo al loro entusiasmo. "L'allenatore più forte della nostra storia. Una garanzia. Il numero 1"; "Deve restare per sempre"; "Avanti tutta!"; "E adesso Champions, stiamo arrivando": questi alcuni dei commenti, mentre c'è chi ricorda che questo è "il mommento più alto della società Napoli dai tempi di Maradona" e chi ringrazia De Laurentiis perchè, finalmente, può "sognare in grande". Molti sottolineano l'unità di intenti tra l'allenatore e il tecnico - "Hanno vinto insieme" - e c'è chi esorta De Laurentiis ad affrontare ora "un mercato coraggioso". L'account twitter del Napoli si apre con un filmato che celebra in meno di un minuto lo scudetto, con le immagini della vittoria sul campo, l'esultazione della squadra, la festa sul lungomare e, in sottofondo, le parole di Conte: "Possono cambiare i calciatori, gli allenatori, i proprietari, ma quello che non cambierà mai è la passione smisurata di questo popolo e questa città nei confronti del Napoli".