Champions: 'febbre' Psg a Parigi, torre Eiffel sarà rossoblù

Parigi si mobilita per sostenere la propria squadra, il PSG, che sabato 31 maggio affronterà l'Inter nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Il comune parigino invita i tifosi a inoltrare messaggi emozionali e di sostegno alla squadra, massimo 145 caratteri, da pubblicare su cartelloni luminosi in tutta Parigi e sui pannelli informativi della circonvallazione intorno al Parco dei Principi. Occhi puntati sulla Torre Eiffel che dalle 20 di sabato si colorerà di rossoblu e - con un effetto luminoso particolare - segnalerà i gol della squadra di Parigi, qualora dovessero arrivare. Comunque vada, sarà uno spettacolo di luci e colori per quello che il comune definisce un appuntamento con la storia. "Per concludere una stagione storica, per condividere insieme questo momento eccezionale, per incoraggiare i giocatori nel loro cammino verso la finale di Champions League - si legge nell'appello che apre il sito dell'amministrazione comunale - la città di Parigi entra nello spirito. Per l'occasione, vi invitiamo a inviarci i vostri migliori messaggi di incoraggiamento, che saranno esposti su cartelloni luminosi in tutta Parigi (massimo 145 caratteri) e sui pannelli informativi della circonvallazione intorno al Parco dei Principi".