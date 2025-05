Inter coi titolarissimi a Monaco? Macché, col Psg una formazione quasi inedita

Si fa presto a dire "formazione titolare", "undici tipo", "titolarissimi"! Eppure... Eppure (ammesso e non concesso che sia la seguente la squadra che partirà dal primo minuto nella finale di Champions di sabato sera contro il Psg) a Monaco di Baviera Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarya, Dimarco, Lautaro e Thuram giocheranno assieme sin dal primo minuto per la terza volta in stagione. Insomma, non un inedito ma quasi. A scovare questa curiosità Stefano Pasquino per Tuttosport: passando in rassegna tutte le formazioni iniziali del 2024/2025 risulta infatti che l'Inter così composta è scesa in campo solo contro Milan e Napoli nel girone di andata del campionato e mai in Champions League. Scelte dettate da infortuni vari, turnover, gestione della fatica. Fatto sta che, al netto di scelte che potrebbero cambiare negli ultimi due giorni, solo all'alba della partita più importante della stagione Inzaghi può finalmente disporre dell'intera rosa. Meglio tardi che mai, insomma.