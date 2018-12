Inter, furia social contro Spalletti

12/12/2018

Cambi sbagliati - come quello di Politano con Borja Valero nella sfida dello Stadium contro la Juve - e scelte di formazione non condivise: i tifosi dell'Inter vogliono una squadra più votata all'attacco, perché l'Inter "ha bisogno di un allenatore che gioca per vincere, non per pareggiare". "Noi tifosi ci meritiamo una squadra migliore", scrive qualcuno, ma c'è anche chi va oltre, chiedendo l'esonero di Spalletti e parlando di "mediocrità" del tecnico.