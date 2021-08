Inter e Milan partono forte: alla prima affrontano Real e Liverpool

CHAMPIONS LEAGUE

Nel debutto nell'Europa che conta 2021/22, Juventus e Atalanta si trovano di fronte in trasferta Malmoe e Villarreal

Il debutto stagionale delle italiane nella Champions 2021/22 inizia il 14 settembre con le trasferte di Juventus e Atalanta a Malmoe e Villarreal. Il giorno dopo c'è una giornata da far tremare i polsi: l'Inter ospita il Real Madrid e il Milan va ad Anfield nella tana del Liverpool. Non scherza nemmeno il doppio appuntamento del 28: nerazzurri a Donetsk contro lo Shakhtar e rossoneri a San Siro con l'Atletico Madrid. Nel mercoledì della seconda giornata la Juve aspetta il Chelsea e l'Atalanta lo Young Boys.

Il 19 ottobre il Milan va a Oporto e l'Inter è in casa contro lo Sheriff Tiraspol, mentre il giorno dopo la Juve è in trasferta a San Pietroburgo con lo Zenit e l'Atalanta va all'Old Trafford nella partitissima con lo United di Ronaldo. Il 2 e il 3 novembre ci saranno gli stessi scontri a campi invertiti mentre il 23 e 24 andranno in scena Chelsea-Juventus, Young Boys-Atalanta, Atletico Madrid-Milan e Inter-Shakhtar Donetsk. Nelle ultime partite dei giorni (previste per il 7 e 8 dicembre), ci saranno Real Madrid-Inter, Milan-Liverpool, Juventus-Malmoe e Atalanta-Villarreal.