Inter e Atalanta, missione allungo: trappola svizzera per Inzaghi, Gasp punta su Retegui

Sette punti potrebbero già bastare per garantirsi un posto almeno negli spareggi di Champions League. Lo sanno bene Inter e Atalanta, attese stasera da due scontri alla portata ma da non sottovalutare rispettivamente con Young Boys e Celtic. Con due vittorie il cammino europeo sarebbe davvero in discesa: ecco perché è vietato pensare al campionato. Specialmente dalle parti di Berna, dove Lautaro e compagni già pregustano la sfida di domenica con la Juventus. Prima c'è da archiviare la sfida con i gialloneri che nasconde insidie.