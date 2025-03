La Uefa apre un'inchiesta su Mbappé, Vinicius, Rudiger e Ceballos per "condotta indecente"

Quattro calciatori del Real Madrid, tra cui Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, sono indagati per presunta 'condotta indecente' durante la partita di Champions League tra Atletico-Madrid-Real Madrid. Lo ha reso noto giovedì la Uefa, spiegando di aver nominato un ispettore disciplinare per esaminare le accuse non specificate durante la partita degli ottavi di finale del 12 marzo. Il caso coinvolge anche l'ex difensore della Antonio Rudiger e il centrocampista Dani Ceballos.