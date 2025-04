Champions League, il Bayern perde altri pezzi verso l'Inter: Coman non si allena, Goretzka a parte

Se l'Inter deve fare i conti con numerosi acciacchi e altrettanti impegni, al Bayern Monaco - prossimo avversario ai quarti di Champions League - non va meglio. Dopo i forfait in difesa di Upamecano, Pavlovic e Davies il tecnico dei bavaresi potrebbe fare i conti con altre rinuncie importanti anche in altri reparti. Contro l'Augsburg nel prossimo turno di Bundesliga non dovrebbe esserci Kingsley Coman che non si è allenato con la squadra e, salvo clamorosi recuperi, è da considerarsi indisponibile.