In Spagna continuano i preparativi per i Mondiali 2030 e a tal proposito si valutano varie possibili per gli stadi da impiegare. Secondo quanto riportato da As ci sarebbe qualche difficoltà legata all'utilizzo del Mestalla con l'Atletico Madrid che non sarebbe intenzionato a metterlo a disposizione della FIFA. Per questo motivo si valutano opzioni diverse come stadio Balaídos di Vigo e il Rosaleda di Malaga.