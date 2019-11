Inter, Conte: "Sono felice per Lautaro e Lukaku"

Antonio Conte si gode la splendida e vittoria di Praga con Lautaro e Lukaku indiscussi protagonisti. "Stanno crescendo - ha spiegato - Sono contento per loro". Ora c'è il Barcellona: "Sappiamo che potremo contare su 80mila persone. Abbiamo dato un senso a quest'ultima partita. Ora recuperiamo energie per la Spal che è la gara che mi preoccupa di più".

Il tecnico nerazzurro fa i complimenti anche a Borja Valero. "Dopo la partita col Torino avevo elogiato lui e Dimarco che nonostante non avessero avuto grande spazio in questi primi mesi hanno sempre dimostrato professionalità e attaccamento alla maglia, senza mai parlare anzi partecipando sempre attivamente. Quando ti alleni con serietà capita l'occasione, come col Torino e come oggi. Ha fatto una buona partita, sono molto contento perché questi sono esempi positivi per tutto il gruppo".

La crescita dell'intesa tra Lautaro e Lukaku è coincisa anche con la crescita della squadra intera. "Anche ieri avevo detto che eravamo molto più squadra rispetto all'andata. A San Siro i loro difensori giocarono sempre sull'anticipo, oggi sapevamo cosa ci aspettasse e anche loro, la partita è stata diversa. Sono contento per loro, l'attaccante quando fa gol è sempre contento".

Il pensiero dei tifosi corre già alla gara del 10 dicembre contro Messi e compagni, ma l'orizzonte di Conte è molto più limitato. "Intanto mi auguro di arrivare nella giusta maniera domenica contro la Spal, dobbiamo essere preparati e concentrati per proseguire il cammino in campionato. Poi c'è la Roma e il Barça, ma per dare un senso alla gara col Barcellona bisognava vincere qui. Sappiamo che potremo contare su 80mila persone che verranno a spingerci. Siamo contenti, abbiamo dato un senso a quest'ultima partita. Ora recuperiamo energie per la Spal che è la partita che mi preoccupa di più".