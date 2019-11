Champions League: Slavia Praga-Inter 1-3, Lautaro e Lukaku tengono in corsa Conte

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3

di

ANDREA GHISLANDI

Nella 5a giornata di Champions League, l'Inter batte 3-1 lo Slavia Praga e all'ultima giornata dovrà fare lo stesso risultato del Dortmund per passare agli ottavi. Eroi di serata Lautaro Martinez e Lukaku: l'argentino sblocca al 19', poi il belga fa 2-0 al 35', ma il Var annulla e assegna il rigore ai cechi che pareggiano con Soucek. Nella ripresa Lakaku raddoppia all'81', poi regala al Toro il tris. L'Inter vola con Lakaku e Lautaro Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images La migliori foto di Slavia Praga-Inter





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Più forte degli infortuni, più forte del Var e anche della sfortuna. L'Inter gioca un secondo tempo da urlo e torna da Praga con tre punti che tengono ancora accese le speranze di qualificazione agli ottavi. Il 10 dicembre a San Siro per avere la matematica certezza bisogna battere il Barcellona già qualificato e primo del girone o fare lo stesso risultato del Borussia Dortmund che ospita uno Slavia Praga ormai fuori da tutto. Intanto Conte può gioire e sognare davvero in grande con la coppia-gol Lautaro Martinez-Lukaku, che da stasera hanno dato probabilmente la definitiva spallata al fantasma di Mauro Icardi. Il Toro è andato a segno per la quarta volta di fila in Champions e ha confermato ancora una volta gli enormi progressi sotto la gestione Conte, mentre il belga si è finalmente sbloccato anche in Europa al termine di una gara da autentico marziano. I due confermano un'intesa davvero speciale, trovandosi a occhi chiusi e regalando giocate da lasciare a bocca aperta. Il belga, oltre al gol, ha fornito due strepitosi assist al compagno che, a sua volta, aveva ricambiato, prima che il Var cancellasse tutto. E il velo del Toro che ha innescato la rete del 2-1 è roba da far vedere alle scuole calcio.

L'avventura nerazzurra era cominciata proprio contro i cechi, ma da allora la crescita della squadra è stata esponenziale e i meriti vanno dati al tecnico salentino. Chiari segnali erano arrivati dalla sfida con il Dortumd e dai primi tempi contro Barça e tedeschi e hanno avuto ulteriore conferma nel match di questa sera, dove Handanovic e compagni hanno saputo soffrire, reagire alle avversità (vedasi gol annullato a Lukaku e conseguente rigore per i padroni di casa, dal 2-0 all'1-1 in pochi secondi), essere più forti della sfortuna (le traverse del belga e di Brozovic) e sono stati bravi a crederci fino alla fine, colpendo nel finale e portando a casa tre punti tanto importanti quanto meritati.

Se Lautaro e Lukaku sono stati il braccio armato di Conte, bisogna comunque dare merito a tutta la squadra, soprattutto a quei giocatori impiegati meno e che hanno sfruttato la loro chance: Borja Valero ha diretto alla grande tempi di gioco e gestione della palla, Lazaro ha fornito l'assist per il gol del meritatissimo 2-1. Godin ha (finalmente) giocato ai livelli dell'Atletico, De Vrij (rigore a parte) ha guidato la retroguardia con la solita sicurezza e Handanovic non ha tradito nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa. Una grande prova corale di quelle che esaltano Conte. E con quei due là davanti, Messi fa un po' meno paura.



LE PAGELLE

Lukaku 9 - Si sblocca in Champions dopo 8 mesi con la migliore prestazione in maglia nerazzurra: un gol, due annullati e due assist per il compagno Lautaro. La sua fisicità manda in tilt la retroguardia ceca. Semplicemente mostruoso.

Lautaro Martinez 8 - Con il belga forma una delle coppie più micidiali in Europa. Ha il merito di sbloccare la gara, sciupa l'occasione del 2-1, ma nel finale la chiude con un altro pezzo di bravura.

Handanovic 7 - Compie solo due parate entrambe nella ripresa ed entrambe su Masopust: la prima con la deviazione di Skriniar, ma è la seconda che per importanza tiene in vita i suoi compagni.

Soucek 6 - Realizza il rigore del pareggio, è capitano e leader del centrocampo ceco, ma ha sulla coscienza il clamoroso errore da pochi passi nel finale.

Masopust 5 - Al tiro è il più pericoloso dei suoi, ma l'errore a tu per tu con Handanovic al 73' è imperdonabile perché avrebbe girato la gara a favore della sua squadra.

Frydrych 4 - Serata da incubo per il centrale ceco, annichilito da Lukaku. Nel primo tempo sbaglia un clamoroso retropassaggio dal quale nasce il gol di Lukaku, ma è salvato dal Var. Nella ripresa scivola e permette al belga di realizzare il gol che tiene in vita l'Inter.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar 6; Coufal 6, Kudela 5, Frydrych 4 (38' st Takacs sv), Boril 5; Soucek 6, Husbauer 5,5 (25' st Zeleny 5); Olayinka 6, Stanciu 5 (13' st Traoré 6), Sevcik 5,5; Masopust 5. A disp.: Markovic, Helal, Van Buren, Skoda. All.: Trpisovsky 5,5

Inter (3-5-2): Handanovic 7; Godin 7, De Vrij 6,5, Skriniar 6; Candreva 6,5, Vecino 6 (35' st Esposito 6), Borja Valero 7 (31' st Gagliardini 6), Brozovic 7, Biraghi 6 (31' st Lazaro 6,5); Lukaku 9, Lautaro Martinez 8. A disp.: Padelli, Bastoni, D'Ambrosio, Politano. All.: Conte 7,5

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 19' e 43 'st Lautaro Martinez (I), 37' rig. Soucek (S), 36' st Lukaku (I)

Ammoniti: Vecino (I), Lautaro Martinez (I), Kudela (S)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Prima di Lautaro Martínez solo tre giocatori dell’Inter avevano segnato in quattro match consecutivi di Champions League: Samuel Eto’o nel 2010, Christian Vieri nel 2003 ed Hernán Crespo nel 2002.

• Prima di questa sera, solo un giocatore dell'Inter aveva segnato una doppietta in trasferta in Champions League: Hernan Crespo in tre occasioni (tutte nel 2002).

• Solo Lewandowski (otto) ha segnato più gol in trasferta rispetto a Lautaro Martinez (quattro) in questa Champions League.

• Nove delle 11 reti di Romelu Lukaku con l'Inter in tutte le competizioni sono arrivate in trasferta, incluse le ultime cinque.

• Lautaro Martínez è il quinto argentino a segnare in quattro partite di fila in Champions League, dopo Hernan Crespo (2002), Lionel Messi (sei occasioni), Sergio Agüero (2019) ed Ezequiel Lavezzi (2013).

• Nove delle 11 reti di Lautaro Martínez con l'Inter in questa stagione in tutte le competizione sono state messe a segno nei primi 30 minuti di gioco.

• L’Inter torna a vincere in trasferta in Champions League dopo quattro sconfitte di fila.

• L'Inter non subiva gol su rigore in Champions League dal novembre 2004 contro il Werder Brema.