Inter, Conte: "C'è mancato il gol. Per le prestazioni meritavamo di più"

E' triste e amareggiato Antonio Conte dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Le occasioni per vincere le abbiamo avute, ci sono mancati quel pizzico di cinismo e di precisione per concretizzare quanto creato - ha detto a fine gara -. Ho poco da rimproverare ai giocatori, hanno dato tutto. C'è mancato il gol, poi abbiamo subito il 2-1 che ci ha ammazzato sotto tutti i punti di vista. Per le prestazioni fatte meritavamo qualcosa di più". Inter, Conte: "Dispiaciuto per la squadra e i tifosi"

L'allenatore dell'Inter spiega il suo stato d'animo: "Mi dispiace anche per i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Peccato, perché poteva finire diversamente. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Bisogna rialzarsi e riprendere il cammino. In questo momento c'è delusione da parte mia e anche da parte dei calciatori. E' un momento difficile per noi, rimangono due partite e poi arriva la sosta. Non penso al mercato, penso a recuperare dei giocatori. I ragazzi sono stati bravi nell'emergenza a sopperire alle assenze".

