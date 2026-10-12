Sommer ritrova l'Inter: "Capitolo straordinario ma voglio batterla"

L'Inter ritrova Yann Sommer e Yann Sommer ritrova l'Inter. Dopo tre stagioni in nerazzurro e quattro trofei vinti, il portiere svizzero in estate ha lasciato Milano a parametro zero per andare al Bruges, domani avversario di Champions dei nerazzurri. "Io e il club avevamo deciso che era il momento giusto per separarci, il rapporto è ancora ottimo. Ho amato l'Inter e San Siro, è stato un capitolo straordinario. Tre anni meravigliosi, io ci metto dentro tutto: dalle vittorie agli errori. La sconfitta col Psg? Nessun rimpianto, erano molto più risposati e resta l'orgoglio del percorso. Però ai tifosi dico: perdonatemi: ora gioco per il Bruges e voglio battervi".