Inter, Barella: "Il momento più importante della mia carriera, in finale nella mia versione migliore"

"Sabato ci sarà la seconda finale in tre anni, vuol dire tanto per noi, è un orgoglio. Cercheremo di cambiare il finale". Nicolò Barella suona la carica in vista della finale di Champions League contro il Psg di sabato a Monaco di Baviera. "Non so se a livello personale questo è il momento migliore della mia carriera, ma sicuramente è il più importante - ha detto il centrocampista dell'Inter a InterTV - Sabato cercherò di essere nella mia versione migliore". Un attimo di questa Champions più nel cuore degli altri: "Sicuramente il gol di Acerbi è stato quello che ci ha fatto credere alla rimonta (con il Barcellona) e alla finale. Poi ce ne sono stati di importanti, quello è stato il più emozionante. Poi grazie a Frattesi siamo arrivati a giocarci la finale. Il lavoro di squadra è la cosa più importante e che ci ha sempre contraddistinto". E ancora: "Oltre alle vittorie, quello che conta è il percorso. E penso che questa società sia tornata dove merita, non grazie a me, che ho solo cercato di aggiungere il mio pezzettino".