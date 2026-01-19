Inter-Arsenal, Akanji: "Arsenal forte ma i migliori sono altri. Noi puntiamo allo scudetto"

Akanji ha inquadrato così la sfida di San Siro: "L'Arsenal fa parte delle migliori squadre in Europa, ma per me non è la migliore. Sarà una grande sfida, noi siamo pronti". Quando gli viene chiesto chi sia allora il riferimento assoluto, il difensore non ha dubbi: "Per me il Bayern. Gioca un ottimo calcio, segna tantissimi gol. Ha un differenza reti incredibile". Sui Gunners, Akanji ammette candidamente di non seguirli assiduamente per motivi familiari ("Non guardo tanto calcio ormai, ho tre bambini a casa" sorride, ndr), ma conosce bene i pericoli: "Hanno una rosa molto profonda e tante individualità. Loro segnano tanto sui calci piazzati, è un fattore importante. Quando si gioca in Europa contro chiunque si affrontano grandi calciatori, non vedo una grande differenza rispetto ad altre big, ma dobbiamo stare attenti".