Il Liverpool torna a casa con la Champions: esplode la festa

02/06/2019

Gli eroi del Wanda Metropolitano sono rientrati in Inghilterra con la sesta Champions League della storia del Liverpool e in città è subito scattata la grande festa. Alle 17 il bus scoperto con a bordo tutta la squadra di Klopp ha iniziato la parata per le vie tra canti, cori e fiumi di birra. Strade invase da migliaia di tifosi e maglie dei Reds.