Handanovic: "La mia Inter più forte? Va dimostrato sul campo"

CHAMPIONS

A fianco di Antonio Conte verso Inter-Slavia Praga anche Samir Handanovic: "Le partite di Champions League emozionano sempre, sono partite che contano. E se non mi emoziono, è meglio che non giochi più a calcio...". Il capitano nerazzurro glissa sulle qualità di Conte ("Le conoscete tutti, poi è qui al mio fianco...") e parla della crescita della squadra negli anni: "Negli ultimi tre anni ci siamo rinforzati molto, anche questa volta abbiamo cambiato tanto". Handanovic: "L'Inter più forte? Da dimostrare"

Handanovic conclude: "Se questa è l'Inter più forte in cui abbia giocato? Non lo so, possiamo anche esserlo ma va dimostrato sul campo ogni tre giorni, quando si giocoa: alla fine faremo i conti e vedremo dove saremo. Bisogna lavorare e diventare ancora più forti".