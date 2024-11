Il Milan mette sotto processo Ancelotti: "crisis total", bufera a Madrid

Dal 4-0 contro il Barcellona al 3-1 col Milan: il Bernabeu si scopre terra di conquista, il Real vive un incubo, tutti sotto processo, giocatori e allenatore. Anche Ancelotti, dunque, nel mirino della critica: pesante, quasi irridente, la stampa iberica, specie quella catalana. Ma certo non è tenera neppure quella tradizionalmente amica, quella madrilena che, anzi, pone pure l'accento in maniera enfatica sui prossimi due impegni europei, quelli fuori casa contro Liverpool e Atalanta che rischiano di minare inopinatamente le ambizioni di quelli che sono i campioni in carica. Irriconoscibili, però, in questa prima fase della campagna di Champions. Numeri, se non anche prestazioni, non certo in linea con il valore effettivo di merengues.