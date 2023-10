Gli errori di Onana sono ormai un caso: i tifosi dello United rivogliono De Gea

DOPO MANCHESTER-GALATASARAY

L'ex portiere dell'Inter è il principale imputato del terribile inizio di stagione dei Red Devils che, in Champions, hanno perso due partite su due

© Getty Images Passare da essere elogiato da Guardiola come la vera forza dell'Inter finalista di Champions a capro espiatorio dei primi due mesi di stagione del Manchester United, non deve essere facilissimo da gestire. E Andre Onana sembra risentirne parecchio. La concentrazione mentale è fondamentale per il ruolo di portiere e certe situazioni sul campo, al di là degli errori pacchiani, dimostrano che l'ex interista non è proprio serenissimo.

Palloni respinti quando possono essere bloccati, uscite a metà, addirittura passaggi sbagliati in modo elementare (per uno considerato il migliore portiere nell'uso dei piedi) stanno condizionando la stagione dello United. Certo, dare solo la colpa a lui sarebbe ingeneroso. La parte rossa di Manchester sta vivendo un inizio di stagione più che deludente, con ben cinque sconfitte nelle ultime sette partite, ma è chiaro che gli errori di Onana sono quelli che balzano più facilmente all'occhio. Dopo quello a Monaco con il Bayern è arrivato lo sciagurato passaggio che ha poi costretto Casemiro al fallo da rigore su Icardi che gli è costato il secondo giallo. Maurito ha poi sbagliato il tiro dagli undici metri, ma si è riscattato poco dopo segnando il gol del definitivo tre a due del Galatasaray, nel duello a distanza con un altro ex "italiano", Hojlund, autore delle due reti dello United.

Si complica così il cammino in Champions, dopo una Premier che sembra già compromessa. Da quando è a Manchester, Onana ha incassato in media 2,5 gol a partita. I tifosi cominciano a essere stanchi dei suoi errori e, sui social, è già iniziata una campagna stampa per rivedere De Gea con la maglia dei Red Devils.