Gironi Champions: paura Liverpool e Real, ma occhio anche a Psg, Man City e Barcellona

Probabili gironi

Conto alla rovescia per conoscere le sorti dei club italiani: sorteggi questo pomeriggio, a Istanbul (Turchia), a partire dalle ore 18:00

La Champions League è pronta a partire. Dopo la fase dei preliminari e dei playoff, che hanno definito le 32 squadre partecipanti, è tutto pronto per il primo passaggio ufficiale con il sorteggio dei gironi. Il Milan è in prima fascia, quella dei vincitori in carica dei campionati nazionali e delle coppe europee. Basandosi invece sul ranking per club la Juve è in seconda fascia, mentre Inter e Napoli chiudono in terza. Gli scenari sono molteplici e tutti possono nascondere delle insidie, ma quali sono i migliori e i peggiori gruppi in cui le squadre italiane possono essere sorteggiate?

Sul Milan incombe l'ombra del Liverpool. Il finalista della Champions 2021/22, infatti, è nella seconda fascia e insieme a Borussia Dortmund (fascia3) e Olympique Marsiglia (fascia 4) rappresentano il girone più complicato che potrebbe essere sorteggiato ai rossoneri. Nonostante la squadra di Pioli sia nella posizione più avvantaggiata, nella fascia 2 ci sono avversari temibili tanto quanto i club di prima fascia: Lipsia e Siviglia sono le squadre da augurarsi, meglio loro delle altre inglesi Chelsea e Tottenham o del duo spagnolo Barcellona e Atletico Madrid. Nella migliore delle ipotesi i campioni d'Italia affronterebbero Siviglia, Shakhtar Donetsk (fascia 3) e Maccabi Haifa (fascia 4).

Negli incubi della Juventus insieme a Dortmund e Marsiglia c'è il Real Madrid a chiudere un girone di fuoco. La squadra di Allegri, infatti, potrebbe esordire nel torneo contro i Blancos di Ancelotti, attuali detentori della Champions che occupano saldamente la prima fascia. I campioni in carica si aggiudicano di diritto il titolo di "avversario peggiore", ma anche le alternative Manchester City, Bayern Monaco e Psg, spaventano allo stesso modo. Il sorteggio più fortunato per i bianconeri potrebbe essere Eintracht Francoforte - considerata squadra più abbordabile anche di Ajax e Porto (tutte in fascia 1) - accompagnato da Shakhtar Donetsk e sempre dall'israeliana Maccabi Haifa.

A Inter e Napoli potrebbe addirittura andare peggio. Occupando la terza fascia, le squadre di Inzaghi e Spalletti potrebbero essere accoppiati con entrambi i colossi d'Europa: Real Madrid e Liverpool, in un gruppo di altissimo livello che già dalla fase a gironi regalerebbe scintille da finale. A completare "il peggio" c'è il Marsiglia di Tudor considerato il club più ostico tra quelli che occupano l'ultima fascia. E se non dovessero essere Momo Salah e Darwin Núñez a spaventare Inter e Napoli nella fascia 2, tra le formazioni più difficili da superare ci sono Barcellona, Chelsea, Atletico Madrid e Tottenham. Nelle speranze dei tifosi nerazzurri e partenopei invece, per un passaggio del turno più agevole, ci sono i soliti nomi: Eintracht, Siviglia e Maccabi Haifa. Anche se i club italiani andrebbero volentieri in trasferta pure nei campi di Copenaghen, Dinamo Zagabria e Viktoria Plzen (fascia 4) che non impensieriscono.