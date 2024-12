Atalanta, Gasperini: "Entusiasmo ed euforia, ma stiamo attenti. Il Real non mi pare in crisi..."

Gasp ha analizzato così il percorso fatto dalle due squadre fin qui in Europa: "Loro hanno fatto dei passi a vuoto, cosa non abituale, ma sono sicuro che andranno avanti. Noi nelle migliori condizioni possibili? Sì, può essere un vantaggio, ma anche un freno. Non dobbiamo avere troppa fiducia, se vuoi fare risultato serve molta concentrazione. Siamo maturi per rimanere con i piedi per terra in queste situazioni, però la testa è sempre qualcosa di particolare, bisogna sapersi sempre calare in tutte le partite. Non è mai così scontato recuperare le energie nervose, non basta dirlo a parole ai giocatori.