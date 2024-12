Real Madrid, Ancelotti: "Atalanta ancora più pericolosa che in passato"

Anche Federico Valverde è intervenuto in conferenza per presentare il match con l'Atalanta: "Sarà una squadra che ci metterà in grande difficoltà, che giocherà uomo su uomo. Noi però abbiamo in squadra gente molto veloce e molto forte. Siamo giocatori fatti per questo tipo di partite. La classifica? Essere 24esimi è brutto, ovviamente. Dobbiamo però essere calmi, dare per scontato che questo faccia parte del calcio, del processo e avere fiducia nel lavoro. Speriamo che alla fine della stagione potremo goderci dei titoli.