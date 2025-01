Feyenoord, Psv, Bruges e Sporting Lisbona: gli ostacoli italiani verso gli ottavi

PSV EINDHOVEN

Dall'arrivo di Peter Bosz in panchina, il club ha svoltato. Campionato vinto al primo colpo (con uno score di 29 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta) e primo posto anche nella stagione in corso dove ha iniziato inanellando 10 successi di fila. Solo l'Ajax di Farioli riesce a tenere il passo della capolista. Bosz è conosciuto come uno degli allenatori più offensivi del calcio internazionale. Fama che lo ha portato alla guida di Dortmund e Leverkusen in Bundesliga e Lione in Ligue 1. Teorico della regola dei 5 secondi, quelli entro i quali la squadra deve riconquistare il pallone appena perso, vuole la linea alta per accompagnare il pressing portato già dalle punte. In fase offensiva l'esterno alto e quello basso non devono mai giocare lungo la stessa linea verticale, ma devono tagliare il campo in diagonale. L'idea di base è il 4-3-3 che può variare come in occasione della vittoria sul Liverpool, in cui è stato scelto un più prudente 4-4-1-1. I punti di forza sono il centrale difensivo francese Olivier Boscagli, una sorta di regista aggiunto, il play Veerman, gli altri centrocampisti Tillman, Til, Schouten, le ali Saibari e Bakayoko e le punte Pepi e de Jong. La Juve, comunque, a settembre le ha rifilato un secco 3-1 all'Allianz.