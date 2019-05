Ferdinand e Lineker pazzi al gol di Messi: che esultanza in cabina di commento

02/05/2019

La Champions League regala emozioni e Lionel Messi è stato, un'altra volta, fantastico. E al Camp Nou c'erano anche gli inglesi Rio Ferdinand e Gary Lineker, in qualità di opinionisti per la tv BT Sport, che non hanno trattenuto la loro gioia dopo il gol del 3-0 firmato dalla Pulce con una punizione telecomandata.



Una rete straordinaria anche per chi non è tifoso del Barcellona, un gesto tecnico da puro e sano godimento, ma non solo perché l'esultanza dei due ex calciatori ha radici più profonde. Il difensore è stato una colonna del Manchester United e la rivalità con i Reds è nota, mentre l'attaccante ha giocato nell'altra squadra di Liverpool, l'Everton, e anche nel Barça. Due inglesi pazzi di gioia per un gol subito da una squadra inglese, alla faccia del motto che sta dilagando nel nostro Paese: "In Europa si fa il tifo per le squadre del proprio paese". Ecco, cosa sarebbe successo se due ex calciatori italiani avrebbero esultato così al gol di De Ligt in Juve-Ajax? Bella domanda, intanto si continua a parlare della lite Allegri-Adani.