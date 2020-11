Fenomeno Haaland: a 20 anni è già da record

Ancora due reti, quelle al Bruges, e con la prima perla di questa doppietta il ventenne fenomeno del Borussia Dortmund, Erling Haaland, stabilisce un record. Infatti nessuno aveva mai impiegato così poco tempo in Champions, soltanto 12 partite ovvero da quando il norvegese ha esordito, per segnare 15 reti. Il precedente primato apparteneva allo spagnolo Roberto Soldado e all'olandese Ruud Van Nistelrooy, i quali per rompere il fatidico muro della quindicina di reti avevano impiegato 19 gare.