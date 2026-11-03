Napoli, Politano: "Anno complicato, ma dobbiamo riscattarci"

"E' un anno complicato, difficile da spiegare per come è iniziato. Non riusciamo ad avere continuità nei risultati, c'è da capire bene e fortunatamente domani abbiamo la possibilità di riscattarci. Dobbiamo essere più cattivi nel difendere e nell'attaccare". Così l'attaccante del Napoli Matteo Politano parlando alla vigilia della partita contro il Porto in Champions League.
"L'atteggiamento è la base per vincere le partite, è un insieme di cose che ci mancano come il pane. Ma una squadra come il Napoli non può essere in queste condizioni. Anche l'anno scorso avevamo avuto tanti infortuni ma non così tanti come ora. A undici ci arriviamo e basteranno per vincere la partita", ha aggiunto a Sky.
Infine sulla tragica morte del giocatore spagnolo Jesus De Miguel. "E' una tragedia, ci tenevamo a fare le nostro condoglianze alla famiglia e al club", ha concluso.