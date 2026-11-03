Napoli, Politano: "Anno complicato, ma dobbiamo riscattarci"

"L'atteggiamento è la base per vincere le partite, è un insieme di cose che ci mancano come il pane. Ma una squadra come il Napoli non può essere in queste condizioni. Anche l'anno scorso avevamo avuto tanti infortuni ma non così tanti come ora. A undici ci arriviamo e basteranno per vincere la partita", ha aggiunto a Sky.