Arsenal, dopo oltre 3 mesi Saliba torna ad allenarsi in gruppo

William Saliba è tornato ad allenarsi a pieno ritmo con l'Arsenal. Sono trascorsi tre mesi e mezzo dalla sua ultima apparizione, avvenuta in occasione della semifinale dei Mondiali con la Francia. Saliba è rimasto lontano dai campi a causa di un infortunio alla schiena che, pur non richiedendo un intervento chirurgico, ha reso necessario un lungo periodo di riabilitazione. Il difensore centrale ha preso parte a una sessione di allenamento martedì, alla vigilia della partita dell'Arsenal contro lo Slavia Praga. Saliba non gioca da quando, durante la semifinale dei Mondiali persa dalla Francia per 2-0 contro la Spagna, è stato sostituito nel corso del primo tempo.