Atalanta, Scamacca recupera per il Kairat Almaty

L'Atalanta ritrova Gianluca Scamacca in occasione della terza giornata di Conference League, giovedì a Bergamo contro il Kairat Almaty. Il centravanti romano è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta mattutina al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia ed è disponibile. Soffriva di un risentimento ai flessori della coscia destra, accusato al termine del 4-4 col Frosinone tre turni di campionato fa, due domeniche or sono. Tra domani pomeriggio e la vigilia di campionato a Monza domenicale, invece, potrebbero recuperare altri tre infortunati, tutti alle prese con distrazioni muscolari di basso grado, oggi al lavoro individuale in campo. Sono il difensore Sead Kolasinac, reduce da un problema al retto femorale sinistro tre domeniche fa col Milan, la punta Giacomo Raspadori al bicipite femorale destro il 15 ottobre col Pafos calciando il rigore e infine Franck Kessie, che aveva accusato noie al polpaccio destro dopo il Venezia il 12 ottobre.