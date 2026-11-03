Youth League: pari Roma a Manchester, Inter ko con il Feyenoord

Un pareggio e una sconfitta per le due italiane impegnate nella fase campionato di Uefa Youth League (la Champions League per formazioni Primavera). Manchester United e Roma hanno pareggiato 1-1: inglesi in vantaggio al 37' con Thompson, il pari giallorosso di Arena al 78'. Roma al momento sesta con 7 punti in 4 gare. Inter esce invese sconfitta 3-1 Feyenoord capolista a punteggio pieno. A Rotterdam olandesi in vantaggio con Haps al 4', ma pari nerazzurro al 20' con Vukaj, il 2-1 del Feyenoord è di El Harmouz al 32', mentre è ancora di Haps all'86' su rigore il definitivo 3-1. L'Inter rimane così a quota 4 punti in classifica dopo 4 partite.