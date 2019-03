Esultanza irrispettosa, l'Atletico vuole denunciare Ronaldo

16/03/2019

Non si placano le polemiche per l'esultanza di Cristiano Ronaldo , che ha imitato il gesto di cattivo gusto di Diego Simeone al Wanda Metropolitano. L' Atletico Madrid sta preparando l' esposto da presentare alla Uefa (che non ha ancora aperto alcun procedimento disciplinare) per incitamento alla violenza, visto che il portoghese si è rivolto ai tifosi colchoneros e avrebbe accompagnato il gesto con la frase 'figli di put...". Il fuoriclasse della Juve rischia da una a tre giornate di squalifica.

L'articolo 15 del Disciplinary Regulations della Uefa spiega come la provocazione del pubblico possa valere un turno di squalifica o per un periodo specifico per il giocatore interessato. Secondo 'As', il gesto sarebbe anche stato accompagnato da una frase offensiva, aggravante non punibile soltanto con una semplice multa come avvenuto in precedenza nel caso di Simeone che se la cavò con 20mila euro di sanzione.



In casa Juve, come spiegato da Pavel Nedved dopo il sorteggio dei quarti, non si aspettano alcuna squalifica per CR7, ma il rischio c'è se la Uefa dovesse accogliere il reclamo degli spagnoli. E nella peggiore delle ipotesi, il portoghese potrebbe saltare la doppia sfida con l'Ajax e l'eventuale andata delle semifinali. Uno scenario che spaventa e non poco i tifosi bianconeri.