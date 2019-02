Esultanza esagerata con la Juve, Simeone rischia la squalifica

22/02/2019

Della questione si è già parlato al dipartimento disciplinare dell'Uefa, ma una decisione sul caso non è stata ancora presa. Trasmesse dalle tv di tutto il mondo e rimbalzate sui social, di sicuro le immagini di Simeone che mostra le "huevos" ai tifosi dopo la rete di Giménez non sono state un bello spettacolo. E non si possono escludere sanzioni pesanti per l'allenatore dell'Atletico, recidivo e non nuovo a certe esternazioni sopra le righe. Tre comunque gli scenari possibili. Il più preoccupante per l'Atletico prevede l'apertura immediata di una procedura disciplinare per il tecnico, con conseguente squalifica "per comportamento irriguardoso" e assenza in panchina contro la Juve. In alternativa l'Uefa potrebbe decidere di prender tempo e approfondire la questione, avviando l'indagine di un ispettore, oppure scegliere addirittura di lasciar correre, considerando il gesto del Cholo solo un'esultanza esagerata e non offensiva. All'Uefa tiene banco il caso Simeone e in casa Atletico c'è grande attesa per il verdetto.