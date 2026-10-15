Endrick chiude la porta a Milan e Roma: "Lotterò ogni giorno per restare al Real Madrid"

Già alla vigilia della sfida contro la Roma, Mourinho aveva sottolineato di voler puntare su Endrick e di non volerlo cedere in prestito a gennaio. Concetto ribadito a maggior ragione dopo il match e dopo il gol importantissimo segnato dal 20enne arrivato nel 2024 dal Palmeiras e nell'ultima stagione in prestito al Lione: "Su Endrick ne ho parlato ieri in conferenza: quando mi hanno chiesto se la Roma poteva prenderlo ho detto impossibile, perché conosco il talento e so che può dare".