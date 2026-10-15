Endrick chiude la porta a Milan e Roma: "Lotterò ogni giorno per restare al Real Madrid"
L'attaccante brasiliano in gol all'Olimpico era stato accostato ai club italiani: "Io titolare? Mourinho fa il bene dei giocatori e della squadra. In panchina parlavo con Dio"
Appena 4 minuti in giocati nella Liga dopo l'infortunio, l'attesa e la voglia di cercare spazio, poi le parole di fiducia di Mourinho e infine l'ingresso con gol decisivo in Roma-Real Madrid. Endrick potrebbe aver trovato la svolta, sbucando sul calcio d'angolo che ha poi portato al 3-3 nonostante i suoi 173 centimetri d'altezza.
Un colpo di testa visto quasi come un segno dall'alto per l'attaccante brasiliano: "Ero in panchina a parlare con Dio e quando mi sono girato mi stavano chiamando per l'ingresso in campo", ha confessato alla fine del match dell'Olimpico, vinto in rimonta dai Blancos, "non pensavo sarei entrato così presto. Voglio aiutare la mia squadra e l'allenatore, per permettere al Real Madrid di vincere le partite".
Poi il segnale chiaro sulla volontà di restare nella capitale spagnola, nonostante le voci di un possibile prestito all'estero con Roma e Milan interessate: "Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo".
La rete segnata ai giallorossi potrebbe renderlo fargli scalare le gerarchie fissate da Mourinho, che finora lo ha sempre mandato in panchina: "Gli allenatori fanno ciò che è meglio per un giocatore e ciò che è meglio per la squadra. Io lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra, è quello che farò per tutta la mia carriera".
Già alla vigilia della sfida contro la Roma, Mourinho aveva sottolineato di voler puntare su Endrick e di non volerlo cedere in prestito a gennaio. Concetto ribadito a maggior ragione dopo il match e dopo il gol importantissimo segnato dal 20enne arrivato nel 2024 dal Palmeiras e nell'ultima stagione in prestito al Lione: "Su Endrick ne ho parlato ieri in conferenza: quando mi hanno chiesto se la Roma poteva prenderlo ho detto impossibile, perché conosco il talento e so che può dare".