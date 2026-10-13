Mourinho blinda Endrick in vista di gennaio: "Non ha bisogno di andare in prestito, può fare bene qui"

José Mourinho mette un freno alle voci che suggeriscono un'uscita in prestito a gennaio per Endrick, entrato nel mirino di Milan e Roma. Parlando a Tnt Sports Brasile, il tecnico portoghese ha fatto chiaramente capire di non volersi liberare dell'attaccante brasiliano: "Ha subito un infortunio nella prestagione che lo ha tenuto fuori per più di un mese. È vero che non gli ho dato una vera occasione dopo il suo recupero, ma contro il Villarreal stava per entrare, poi abbiamo segnato un gol e in inferiorità numerica è normale che l'allenatore consideri altre opzioni. Non penso che Endrick abbia bisogno di andare in prestito e credo che possa avere molto successo qui".