E' una Champions... sorprendente: la quota qualificazione e i conti dell'algoritmo

Più che i punti da fare, però, è chi li può fare a lasciare di stucco. Lo Sporting, come detto, fresco di lezione al City, accompagnato da un buon calendario e già a 10 punti. Ma anche il Milan, attualmente a quota 6 ma atteso da partite decisamente alla sua portata (Stella Rossa e Girona in casa, Slovan Bratislava e Dinamo Zagabria in trasferta). Poi qualche solito noto, dal Liverpool al City, passando per Barcellona e Inter, per arrivare al Dortmund, non proprio un underdog ma nemmeno tra le favorite della prima ora.