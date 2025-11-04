Champions League: l’Arsenal è un rullo compressore, Slavia Praga ko 3-0

La squadra di Arteta vince in trasferta e comanda a punteggio pieno senza gol subiti (unica con la rete inviolata insieme all’Inter)
Fa quattro su quattro l’Arsenal, che apre la quarta giornata del girone unico di Champions League con il 3-0 esterno sul campo dello Slavia Praga. Bukayo Saka apre le marcature su calcio di rigore al 32’, poi nella ripresa (46’ e 68’) la doppietta di un super Mikel Merino. I cechi non entrano mai in partita, mentre i Gunners restano al comando del gruppo con undici gol fatti e zero subiti (come l’Inter, che ha una partita in meno).
SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3
Oltre al primato in Premier League l’Arsenal resta in vetta anche al gruppo Champions League, 3-0 esterno allo Slavia Praga e quattro su quattro al giro di boa del girone. I cechi nelle prime fasi provano a mettere in campo intensità e grinta, ma alla mezzora il match inizia a spostarsi sui binari londinesi: al 32’ Saka stappa la gara con un calcio di rigore che vale l’1-0. I padroni di casa rischiano subito l’imbarcata, ma all’intervallo il divario resta invariato. In avvio di ripresa gli uomini di Arteta raddoppiano: assist di Trossard e sinistro vincente di Merino, per il 2-0. Passano poco più di venti minuti e i Gunners mettono in cassaforte il match: al 68’ Declan Rice crossa dentro l’area e pesca l’incornata sempre di Merino, che firma la doppietta personale per il definitivo 3-0. Nel finale viene fischiato un secondo penalty agli inglesi, poi revocato dopo controllo Var. L’Arsenal vince 3-0, rimane in testa con 12 punti e soprattutto senza ancora aver subito gol in Champions League: l’unica squadra che può vantare questo record insieme ai Gunners è l’Inter, che però deve ancora giocare il suo quarto turno mercoledì sera contro il Kairat.