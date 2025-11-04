Champions League: l’Arsenal è un rullo compressore, Slavia Praga ko 3-0

SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3

Oltre al primato in Premier League l’Arsenal resta in vetta anche al gruppo Champions League, 3-0 esterno allo Slavia Praga e quattro su quattro al giro di boa del girone. I cechi nelle prime fasi provano a mettere in campo intensità e grinta, ma alla mezzora il match inizia a spostarsi sui binari londinesi: al 32’ Saka stappa la gara con un calcio di rigore che vale l’1-0. I padroni di casa rischiano subito l’imbarcata, ma all’intervallo il divario resta invariato. In avvio di ripresa gli uomini di Arteta raddoppiano: assist di Trossard e sinistro vincente di Merino, per il 2-0. Passano poco più di venti minuti e i Gunners mettono in cassaforte il match: al 68’ Declan Rice crossa dentro l’area e pesca l’incornata sempre di Merino, che firma la doppietta personale per il definitivo 3-0. Nel finale viene fischiato un secondo penalty agli inglesi, poi revocato dopo controllo Var. L’Arsenal vince 3-0, rimane in testa con 12 punti e soprattutto senza ancora aver subito gol in Champions League: l’unica squadra che può vantare questo record insieme ai Gunners è l’Inter, che però deve ancora giocare il suo quarto turno mercoledì sera contro il Kairat.