De Ligt: "Sogno di vincere la Champions con la Juventus"

VERSO CHELSEA-JUVENTUS

Il difensore olandese sul rinnovo: "Ora non sto pensando a questo e mi sto focalizzando sulle partite da giocare"

Al fianco di Max Allegri, conferenza stampa per Matthijs de Ligt. "Queste partite sono molto belle da giocare, domani è fondamentale che stiamo compatti - ha detto l'olandese -. Il Chelsea è una squadra con grande qualità, sono molto forti in ripartenza". Sulla Champions: "Sogno di vincerla con la Juve. Tutti noi sogniamo di vincere". Il rinnovo: "Ora non ci penso".

La Juve ha ritrovato una grande solidità difensiva. "Dopo il ritiro abbiamo capito cosa fare per essere da Juventus. Noi dobbiamo soffrire e morire in campo per la Juvetus. Contro la Fiorentina e contro la Lazio abbiamo dimostrato questo spirito".

Difficile non pensare all'Atalanta, prossima rivale in campionato. "Per me non è difficile perché domani giochiamo in Champions e giochiamo per vincere il girone. Dobbiamo pensare partita dopo partita".

Il Chelsa ha il grande dubbio Lukaku. "Lukaku è un grande attaccante, è forte e veloce. Il Chelsea con Lukaku o senza è una delle squadre più forti d'Europa. Sarebbe differente il modo di giocare con lui o meno ma il Chelsea resta forte, sanno giocare bene senza attaccante, magari giocano più nello spazio. Sarà difficile senza Lukaku o con Lukaku".

