Cristiano Ronaldo, 'compleanno' da fenomeno: 12 anni fa il primo gol in Champions

11/04/2019

Ancora lui, ancora Cristiano Ronaldo. A 12 anni esatti dalla prima rete (anzi, dalla prima doppietta) segnata in Champions League, il fenomeno portoghese della Juventus è stato nuovamente decisivo alla Johan Cruijff Arena (dove solo Ibrahimovic ha segnato quanto lui nella storia, 6 reti ndr) insaccando di testa la rete numero 125 della sua straordinaria avventura nella competizione più importante d'Europa. A proposito di gol di testa: quello all'Ajax è il 23esimo segnato in questo modo dal suo debutto in Champions (1/10/2003), più del doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo.