Covid, possibile quarantena di gruppo per il Bayern Monaco

I recenti quattro casi di positività hanno allarmato le autorità sanitarie tedesche, che starebbero indagando in vista delle sfide contro Eintracht e Lazio

Il numero di casi di coronavirus nel Bayern Monaco è in aumento e, stando a quanto si scrive in Germania, l’intera squadra potrebbe essere messa in ‘quarantena di gruppo’ in vista delle partite contro l'Eintracht Francoforte e contro la Lazio in Champions League. Lo riporta il Sportschau, secondo cui dopo la positività al Covid di Pavard (che ha seguito quelle di Muller, Goretzka e Javi Martinez) le autorità sanitarie tedesche si sono allarmate e si starebbero interrogando sulle eventuali misure di contenimento per l’intero gruppo squadra di Flick.

“Indagini in corso” si è limitato a riferire in un comunicato il dipartimento sanitario di Monaco di Baviera: “Un dipartimento sanitario ha il diritto di mettere in quarantena un’azienda o una società. Le misure necessarie vengono decise e attuate in base ai risultati delle indagini. Nel caso in esame (quello del Bayern, ndr), le indagini continuano”.

Le indagini, spiega la testata tedesca, riguardano il normale tracciamento dei possibili contatti ravvicinati con i calciatori poi trovati positivi e le immagini dei festeggiamenti della Coppa del Mondo in questo senso preoccupano. I balli e le feste negli spogliatoi, a cui ha partecipato anche il match winner Pavard, hanno fatto saltare tutte le misure precauzionali del caso e ora l’autorità sanitaria dovrà stabilire se determinare o meno una quarantena di gruppo. “Questa procedura viene utilizzata per ogni persona infetta, indipendentemente dalla sua professione”, la precisazione nella nota.

