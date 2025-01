Juve, Motta: "Vlahovic titolare col Bruges? Non lo dico, col Milan out per scelta tecnica"

Prima della conferenza il tecnico bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo avuto difficoltà dall'inizio della stagione con gli infortunati, ma domani sono quasi tutti disponibili e adesso sono fuori solo Milik, Bremer e Cabal - ha spiegato Motta -. Faremo una grande partita tutti insieme contro una squadra che sta bene e sta facendo bene in Champions e in campionato. Siamo pronti". "Calcoli per i Playoff? Il nostro obiettivo è la vittoria e per centrarlo dobbiamo fare bene", ha proseguito. "Il Bruges ha fatto bene in casa e anche in trasferta. E' una squadra giovane, con energia - ha continuato -. Giocano bene a calcio e sono molto organizzati in difesa. Abbiamo recuperato e abbiamo preparato la partita. Dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria". "L'importante è dare continuità alle prestazioni, poi arrivano anche i risultati - ha proseguito -. Sabato abbiamo giocato bene e abbiamo vinto. Vogliamo arrivare sempre alla vittoria". "Yildiz, McKennie, Conceicao e Vlahovic recuperati? I ragazzi stanno bene e anche Dusan sta molto bene - ha aggiunto -. Vlahovic titolare? Nella nostra filosofia non è importante la quantità del minutaggio, ma la qualità".