Clima teso Psg: anche Donnarumma nel mirino di Marquinhos

SPOGLIATOIO INFUOCATO

Neymar e Marquinhos se la sono presa con allenatore e ds. Anche il portiere è stato criticato dal difensore

Il Psg nel 2023 è irriconoscibile. Oltre alla eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Marsiglia, la squadra parigina in trasferta è reduce da prove incolori e sconfitte come quelle contro Monaco e Rennes più pesanti di quanto racconti il risultato. A peggiore la situazione però, alla vigilia del ritorno della Champions League, è il clima nello spogliatoio che ormai è ridotto a una polveriera, secondo le ricostruzioni fatte in Francia.

Proprio nella sfida contro il Monaco persa 1-3, il clima si è acceso già all'intervallo. Nervi tesi, parole grosse tra l'allenatore Christophe Galtier e il ds Luis Campos da una parte contro Marquinhos e Neymar dall'altra. La discussione - come riportato da L'Equipe - si è accesa velocemente ed è stata a un passo dal degenerare.

La dirigenza non è contenta dell'andamento della squadra di Galtier che al tempo stesso accusa i giocatori di non seguire le indicazioni, peccando di aggressività in campo. Marquinhos ha preso le difese dei compagni, mentre l'atteggiamento di Neymar è apparso piuttosto incurante del tutto, dentro e fuori dal campo.

Nella sfida il numero 10 brasiliano se l'è presa con Vitinha riempiendolo di parole non proprio bellissime, come con Ekitike. Neymar contro tutti o quasi, in uno spogliatoio vicino a implodere sotto le proprie stelle. E all'orizzonte c'è l'ottavo di finale contro il Bayern Monaco, un appuntamento da non fallire per mille motivi.

Chi non è esente dalle critiche nel caso del Psg è Gianluigi Donnarumma. Se Neymar e Marquinhos se la sono presa con dirigenti e allenatore in primis, l'ex difensore della Roma non ha lesinato parole dure nei confronti del portiere che a fine partita si è intrattenuto con i tifosi del Psg imbufaliti. Cosa che lo stesso Marquinhos aveva vhiuesto di espressamente di non fare.