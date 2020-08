City, Guardiola ordina: "Contro il Lione dobbiamo essere noi stessi"

CHAMPIONS LEAGUE

Dopo aver eliminato il Real Madrid, il Manchester City si prepara ad affrontare il Lione di Garcia nei quarti di finale di Champions League. Una sfida che Pep Guardiola vuole affrontare senza paura. "Sono incredibilmente orgoglioso del modo in cui ci siamo comportati nelle ultime due-tre settimane - ha spiegato il tecnico spagnolo -. Domani è il momento di essere noi stessi". "Voglio vedere la mia squadra essere quella che è, fare tutto con la sua anima e la sua mente - ha aggiunto -. Dopo sarà il calcio a decidere se ci meriteremo il passaggio del turno".

"Col Lione mi aspetto un match equilibrato - ha continuato Pep -. È stato importante battere i re di questa competizione, ma in gara secca può accadere qualsiasi cosa. Ogni gara è una finale e cercheremo di evitare di fare errori che potrebbero essere fatali". "Non ci sono squadre favorite, mentre tra andata e ritorno le big hanno un leggero vantaggio", ha spiegato il tecnico del City. "Hanno detto che non avevamo maturità quando contro il Tottenham abbiamo perso per un solo centimetro e ora dicono che siamo maturi perché abbiamo battuto il Real, ma io non la vedo così - ha proseguito -. Ci aspetteranno 90 minuti in cui soffrire, controllare, difendere, ma la squadra è pronta".

"Ogni anno il club cresce - ha aggiunto il tecnico spagnolo -. Non solo nei risultati, ma in tutto. Anche nell'organizzazione. Il club lavora ogni giorno per ottenere risultati, per essere sostenibile e solido nel futuro". "Ogni anno è la stessa cosa, la pressione c'è. Faremo del nostro meglio, come le altre squadre, noi siamo pronti ma ci sono anche altri grandi squadre". "Abbiamo visto quanto siano stati equilibrati i primi due quarti di finale, Atalanta-Psg e Atletico-Lipsia, e quello di domani non farà eccezione", ha concluso analizzando ancora la gara col Lione.