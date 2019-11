City, Guardiola: "Allenare in Italia? Non si sa mai"

"Se un giorno allenerò in Italia? Non si sa mai. Oggi però sto bene al Manchester City". Così Pep Guardiola alla vigilia della sfida di Champions a San Siro contro l'Atalanta. "Per noi è una partita importante, possiamo agguantare la qualificazioni tra le migliori sedici di Europa. Anche se può sembrare il contrario visto il risultato, abbiamo visto a Manchester che l'Atalanta è una buonissima squadra". Sul razzismo: "Per fare passi avanti servono gesti forti".