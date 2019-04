City, Guardiola: "Al ritorno dimostriamo di essere superiori"

09/04/2019

Sconfitta amara per il City , steso 1-0 in casa del Tottenham nell'andata dei quarti di finale di Champions. I Citizens sono andati ko dopo aver sbagliato un rigore con Aguero al 13'. "Nessuno si aspettava che sarebbe stato facile - commenta Guardiola al termine del match -. Ora dobbiamo dimostrare di essere superiori nella gara di ritorno. Il gol di Son? Il Var ha detto che era gol e dunque c'è poco da dire. Ha fatto un'ottima azione".

POCHETTINO IN ANSIA PER KANE

Il Tottenham rischia di perdere Harry Kane per diverso tempo. L'attaccante inglese, al 58' del match contro il Manchester City, è stato costretto a uscire anticipatamente dal campo dopo uno scontro con Delph. Il centrocampista dei Citizens ha spazzato in pallone e poi ha affondato l'intervento sulla caviglia sinistra di Harry Kane, che si è vistosamente piegata in maniera innaturale. Il manager degli Spurs, Mauricio Pochettino, si è infuriato con Delph mentre l'attaccante veniva portato negli spogliatoi con l'aiuto dei medici. Adesso non resta che aspettare l'esito degli accertamenti strumentali, ma il timore è che possa esserci l'interessamento dei legamenti. Il rischio è che la sua stagione sia già finita.