Chiellini debutta nel nuovo ruolo: al pranzo Uefa da dirigente Juve

È cominciata ufficialmente la nuova avventura di Giorgio Chiellini da dirigente della Juventus. L'ex difensore e capitano bianconero, tornato in società con un ruolo a stretto contatto con l'ad Maurizio Scanavino e il presidente Gianluca Ferrero e con il compito di tenere rapporti con le istituzioni calcistiche, è arrivato in un ristorante nel centro di Torino con il dirigente Francesco Calvo per il consueto pranzo Uefa a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Psv. Chiellini si è presentato al ristorante "Del Cambio", in piazza Carignano a Torino, per incontrare i colleghi olandesi.